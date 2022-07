Major League Soccer Wayne Rooney: Schwager reist als Aufpasser mit in die USA

Die TV-Moderatorin kann sich noch genau an die MLS-Spielzeit 2018 erinnern, in der ihr Ehemann für D.C. United als Spieler auflief. Seinen USA-Trip nutzte Wayne Rooney damals für zahlreiche Alkoholeskapaden. Da Coleen gemeinsam mit den vier Kindern in England bleiben wird, hat sie ihren Bruder Anthony (33) darum gebeten, auf Wayne aufzupassen. Übertreibt es die Kolumnistin damit?

Rückkehr zu Man United angestrebt

Der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft präsentierte sich als Coach von Derby County zuletzt tatsächlich gereifter. Er verrichtete sein Tagwerk trotz der feststehenden Insolvenz des Zweitligisten vorbildlich, konnte den Abstieg in die dritte Liga jedoch nicht verhindern. Mit dem Wechsel in die USA will Rooney weiter an seinem großen Ziel arbeiten.