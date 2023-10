Wayne Rooney winkt neuer Trainerjob – zwei Stars sollen ihm assistieren

Seinen neuen Job würde Rooney indes nicht alleine antreten. An seine Seite bekäme er laut BBC Five Live Ashley Cole (42) und John O'Shea (42) gestellt. Mit dem Duo stand der ehemalige Stürmer in seiner aktiven Zeit jahrelange auf dem Rasen. Während Cole bei den Three Lions die Kabine mit Rooneys teilte, hielt ihm O'Shea bei Manchester United zuverlässig den Rücken frei.

Rooney lässt Gerüchte unkommentiert

Obwohl er als Favorit auf den Posten in Birmingham gilt, hat sich Rooney unterdessen noch nicht aussagekräftig zu den Spekulationen geäußert. "Was vor uns liegt, weiß ich nicht", sagte er am Sonntag in einer Medienrunde.

Der Brite nutzte die Gelegenheit stattdessen, um sich von D.C. United zu verabschieden. "Es ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe alles getan, was ich konnte, um diesen Verein in die Playoffs zu bringen. An die Mitarbeiter und Spieler: Ich bin sehr dankbar", erklärte Rooney zum Abschluss.

