Wegen Antony und Jadon Sancho: Manchester United will vereinslosen Stürmer verpflichten

Manchester United könnte aufgrund der Problematiken um Antony und Jadon Sancho noch mal auf dem Transfermarkt tätig werden. Wie die Daily Mail berichtet, erwägt der englische Rekordmeister die Verpflichtung des vereinslosen Anwar El Ghazi.

Der 28-Jährige hatte die PSV Eindhoven in den vergangenen Wochen in gegenseitigem Einvernehmen verlassen und dürfte als ablösefreier Spieler auch nach dem Ende der Transferfrist wechseln. El Ghazi sollen zudem Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen.

Der Flügelstürmer, der auch zentral eingesetzt werden kann, kommt auf 73 Einsätze in der Premier League, spielte dort in der Vergangenheit bereits für Aston Villa und dem FC Everton. In seiner Vita stehen außerdem der OSC Lille sowie Ajax Amsterdam als Stationen.