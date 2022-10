Wegen Cristiano Ronaldo: Respektlos-Vorwürfe gegen Erik ten Hag

"Cristiano wurde nicht respektiert. Ich stimme dem Management von Ten Hag nicht ganz zu", sagte der ehemalige französische Nationalstürmer gegenüber Boyle Sports.

Cristiano Ronaldo hatte in der Vorwoche gegen den FC Everton seinen 700. Treffer auf Vereinsebene erzielt. Der Lohn: Gegen Newcastle durfte er von Beginn an ran, wurde aber in der 72. Spielminute ausgewechselt. Marcus Rashford, der ebenfalls glücklos blieb, wurde eingewechselt. CR7 war sichtlich erbost über die Personal-Entscheidung.

"Ich verstehe, warum Ronaldo im Spiel gegen Newcastle verärgert war, weil er geglaubt hat, dass er treffen kann", glaubt Saha. "In letzter Zeit hatte er nicht viel Glück und war nicht sehr effektiv." Saha, der den fünffachen Weltfußballer aus dessen erster Etappe bei den Red Devils bestens kennt, betonte zudem: "Die Leute müssen verstehen, dass er kein Roboter ist."