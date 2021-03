Manchester City : Wegen Siegbilanz von Pep Guardiola: Manchester City zofft sich mit Statistikanbieter

Nach klubinterner Hochrechnung stimmt dies allerdings nicht. ManCity hatte seinem Trainer bereits vor rund drei Wochen nach dem FA-Cup-Sieg über Swansea zu seinem runden Siegjubiläum beglückwünscht. In Manchester sah man deshalb Redebedarf.

Eigentlich gibt es bei Manchester City überhaupt keinen Grund, schlechte Stimmung zu verbreiten. Mit dem 4:1 gegen die Wolverhampton Wanderers feierten die Skyblues am Dienstagabend ihren 21. Pflichtspielsieg in Folge. Im Jahr 2021 haben Pep Guardiola und die Seinen alle Spiele gewonnen.

Laut THE ATHLETIC sei es vor Kurzem sogar zu einem Treffen zwischen Abgesandten beider Lager gekommen. In diesem soll vonseiten Citys gefordert worden sein, die Herangehensweise in der Datenerfassung zu überdenken.

Die Statistiker zählen nämlich Siege nach Elfmeterschießen nicht als solche, sondern erfassen lediglich das Ergebnis nach der regulären Spielzeit. Seit Guardiolas Übernahme im Sommer 2016 war das bereits fünfmal der Fall.