Manchester United plant Mega-Transfer - Weghorst nur Platzhalter

Der Champions-League-Sieger von 2010 (mit Inter Mailand) bezeichnete den Deal als "Witz". "Ist er wirklich der Stürmer, den Manchester United braucht? Ich denke nicht, dass dies der Fall ist", so der Ex-Mittelfeldregisseur. In der Premier League gebe es 300 Stürmer wie Weghorst: "Das muss wirklich ein Scherz sein, das kann nicht stimmen."

Wout Weghorst wechselte in der vergangenen Woche auf Leihbasis vom FC Burnley zu Manchester United. Zuvor war seine Ausleihe an Besiktas vorzeitig beendet worden. Der niederländische Nationalstürmer erhält im Old Trafford die Trikotnummer 27. Bei Wesley Sneijder kommt der Transfer nicht gut an.

Der italienischen Tageszeitung zufolge will der Rekordmeister Osimhen in der Sommer-Transferperiode an Land ziehen. Der nigerianische Nationalstürmer beweist im Trikot des SSC Neapel seinen ausgezeichneten Torriecher, erzielte in 14 Serie-A-Spielen 12 Tore und führt damit die Torschützenliste an.

Manchester United muss für Osimhen eine hohe Ablösesumme einplanen. Die Partenopei zahlten vor zweieinhalb Jahren 75 Millionen Euro, Napoli-Boss Aurelio De Laurentiis fordert angeblich mehr als 100 Millionen Euro für den Nigerianer.

