Manchester United : Weltfußballer-Wahl: So stimmten Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ab

In seiner Funktion als Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft vergab Messi fünf Punkte an seinen langjährigen Teamkollegen Neymar, drei an Kylian Mbappe und einen an Karim Benzema. Ronaldo ignorierte seinen Dauerkontrahenten ebenfalls.