Weniger Gehalt, mehr Anreize: David de Gea vor Verlängerung bei Manchester United

David de Gea hat nie ein Geheimnis aus seiner großen Zuneigung zu Manchester United gemacht. Diese mündet nun demnächst in eine Vertragsverlängerung.

United hätte zwar die Möglichkeit, den Vertrag per Option um ein Jahr zu verlängern. Die Verantwortlichen beim englischen Rekordmeister sind jedoch zuversichtlich, dass stattdessen eine neue Arbeitsvereinbarung aufgesetzt wird.

Manchester United und David de Gea ist offenbar der finale Durchbruch in den schon seit Längerem laufenden Vertragsverhandlungen gelungen. Laut ESPN wird der 32-Jährige seinen auslaufenden Kontrakt verlängern.

"Ich bin seit vielen Jahren hier und genieße jeden Moment, für diesen Verein spielen zu dürfen", sagte de Gea, der mit seinen zwölf Jahren Vereinszugehörigkeit längst ein Urgestein ist. "Es ist toll, für einen solch großen Verein aufzulaufen, ich liebe es hier und bin wirklich glücklich."

Der Spanier ist seit der Ankunft von Erik ten Hag wieder die unumstritten Nummer 1 und kommt auf stolze 47 Einsätze in allen Wettbewerben. United beobachtet zwar eine Reihe von potenziellen neuen Torhütern, ten Hag will in der kommenden Transferperiode aber lieber einen erstklassigen Stürmer verpflichten.

