Manchester United : Cristiano Ronaldo und Tom Brady: Wenn Legende auf Legende trifft

Spitzensportler wie der kürzlich zurückgetretene Footballer Tom Brady begeistern mit ihren Leistungen auf dem Platz Millionen von Menschen. In ihrem Privatleben sind sie aber ebenfalls einfach nur Fans. Der siebenmalige Super-Bowl-Sieger suchte in dieser Rolle am Samstag den Kontakt zu Cristiano Ronaldo.

Nach dem Match wurde Ronaldo dann von einem anderen Historymaker besucht. Tom Brady, der so viele Super-Bowl-Ringe gewann, wie kein anderer Footballspieler vor ihm, zollte dem Angreifer auf dem Rasen seinen Respekt, was Cristiano Ronaldo auf Instagram festhielt. Sicherlich ein großer Moment für die beiden Legenden ihres Sports.

Brady kam eigentlich für Harry Kane ins Stadion

Der Ehemann von Supermodel Gisele Bündchen reiste eigentlich nach Manchester, um seinen Freund Harry Kane siegen zu sehen. Obwohl der ehemalige Quarterback dem Stürmer der Spurs die Daumen drückte, sah er United vor der Partie als Favoriten auf den Sieg.

"Los geht’s. Ronaldo gegen Kane", twitterte Brady vor dem Anpfiff. "Ich könnte ausrasten, wenn du triffst, Harry, aber ich fahre heute mit Man Utd." Kumpel Kane traf in der 35. Minute sogar zum zwischenzeitlichen 1:1 per Elfmeter. Cristiano Ronaldo stellte den Engländer mit seinem Hattrick allerdings in den Schatten, was Tom Brady zu seiner Gratulation bewegte.