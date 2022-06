Manchester United West Ham tüftelt an Rückkehr von Jesse Lingard



Kevin Richau

Nach knapp 22 Jahren wird Jesse Lingard Manchester United in diesem Sommer verlassen. Was nach einer langen Romanze klingt, ähnelte zuletzt eher einem Rosenkrieg. Der ablösefreie Spieler will nur noch weg und könnte in der nächsten Saison endlich zu einer alten Liebe zurückkehren. App laden

Foto: / Getty Images

West Ham United bemüht sich nach Informationen von Sky Sports nach Kräften um Lingard und hat dem Offensivmann auch schon ein verbindliches Angebot unterbreitet. In den ersten Gesprächen haben die Hammers womöglich den Grundstein für die Rückkehr des 29-Jährigen gelegt. Argumente hat der Klub in der Tat genügend. Durch den siebten Platz in der zurückliegenden Saison spielt West Ham demnächst in der Conference League und somit international, sodass Lingard genügend Werbung in eigener Sache für die Winter-WM in Katar machen könnte. Coach David Moyes will den Engländer außerdem mit den Errungenschaften der jüngeren Vergangenheit (unter anderem das Erreichen des Europa-League-Halbfinals in diesem Jahr) beeindrucken und aufzeigen, dass der Verein ambitionierte Ziele verfolgt.

