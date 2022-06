Ex-BVB-Star "Wichtige Lektion": Shinji Kagawa über seine Probleme bei Manchester United

Shinji Kagawa war auf dem Weg zum Doublesieg 2012 einer der wichtigsten Spieler von Borussia Dortmund. Nach seinem Wechsel zu Manchester United konnte er an seine Leistungen aus schwarzgelben Zeiten nicht anknüpfen. Nun erklärt der Japaner, woran es haperte.

16 Millionen Euro überwies Englands Rekordmeister im Juli 2012 für Kagawa an den BVB, zwei durchwachsene Jahre später kehrte der Japaner für die Hälfte dieser Ablösesumme zurück in den Ruhrpott. Dass er in der Premier League seine Erfolgsgeschichte nicht weiter schreiben konnte, habe "vielfältige Gründe und nicht einen bestimmten", erklärt Kagawa im Interview mit dem Onlineportal Transfermarkt.de.

Im Rückblick sei aber der Abschied von Sir Alex Ferguson 2013 der "bedeutendste" Grund gewesen. Für die schottische Trainerlegende übernahm David Moyes, der nur wenig Verwendung für den japanischen Edeltechniker hatte.

"Wenn ein neuer Trainer kommt, gibt es meist auch eine andere Taktik", erklärt Kagawa. Zudem habe die Mannschaft generell in seinem zweiten Jahr bei United nicht mehr so gut funktioniert: "Wenn das der Fall ist, wird es auch für den individuellen Spieler immer schwerer, gut zu funktionieren."