Manchester United Cristiano Ronaldo: Berater führt Gespräche mit Sporting Lissabon

Cristiano Ronaldo will Manchester United verlassen. Seitdem sein Wille an die Öffentlichkeit geraten ist, gibt es irre viele Wechselspekulationen. Nun wird erneut ein möglicher Transfer zu Jugendklub Sporting behandelt.

Cristiano Ronaldo will zu einem Klub wechseln, der in der kommenden Saison in der Champions League an den Start geht. Dort will er seine Position als erfolgreichster Torschütze festigen – in der Königsklasse erzielte Ronaldo bisher 140 Tore, 15 mehr als Erzrivale Lionel Messi.