Wiederholungstäter: Casemiro bricht in bittere Tränen aus

Casemiro (31) gilt eigentlich als fairer Sportsmann. Der Neuzugang von Manchester United hat nun aber bereits die zweite Rote Karte innerhalb weniger Wochen kassiert, was ihn an seine emotionale Belastungsgrenze brachte.

Beim 0:0 gegen den FC Southampton flog Casemiro am Sonntag schon in der 34. Minute vom Platz. Der Mittelfeldmann grätschte Gegenspieler Carlos Alcaraz (20) vor dem eigenen Strafraum mit offener Sohle ab, wofür er zunächst Gelb sah.

Fans von Manchester United sehen Benachteiligung

Am Sonntag kam es neben Casemiros Platzverweis zu einer weiteren strittigen Szene. Uniteds Marcus Rashford (25) flankte den Ball von links in den Strafraum, wo ihn Southamptons Armel Bella-Kotchap (21) mit dem Arm klärte. Der VAR hielt sich in dieser Szene überraschenderweise zurück. Die Fans der Red Devils gingen deshalb auf Social Media auf die Barrikaden.

"Wenn dies unser Spieler gewesen wäre, der den Ball mit der Hand im Strafraum spielt, hätte Anthony Taylor ohne zu zögern, auf den Punkt gezeigt", ist etwa ein Anhänger der Red Devils überzeugt.

Das Unentschieden wirkt sich derweil nicht allzu negativ auf Uniteds Ligapläne aus. Das Team belegt aktuell den dritten Rang in der Premier League. Der Abstand zu Spitzenreiter Arsenal beträgt 16 Punkte, sodass die Meisterschaft sowieso schon längst vom Tisch ist.

Verwendete Quellen: thesun.co.uk