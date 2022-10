Winter-Transfer: Champions League für Cristano Ronaldo in greifbarer Nähe

Cristano Ronaldo könnte im Januar zu seinem Ex Verein Sporting Lissabon zurückkehren - Foto: / Getty Images

Laut Daily Mirror ist Sporting Lissabon daran interessiert, seinen verlorenen Sohn zurück in die Heimat zu lotsen. Der 19-malige Meister bereitet für das Winter-Transferfenster ein konkretes Angebot vor, das Ronaldo zur Rückrunde bei den Iberern auflaufen lässt.

Manchester United müsste zwar einen Teil des Gehalts übernehmen, wäre aber immerhin seinen größten Unruheherd los. Wie realistisch eine Rückkehr zu Sporting, wo Ronaldo von 1997 bis 2002 seine Fähigkeiten verfeinerte, ist, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.

CR7 will das Old Trafford schließlich nur für einen Klub aus der Champions League verlassen. Lissabon muss am letzten Gruppenspieltag jedoch noch um die Qualifikation für das Achtelfinale bangen.

Ten Hag beteuert: Cristano Ronaldo soll bleiben

Auf der anderen Seite betonte United-Coach Erik ten Hag (52) wiederholt, dass er seinen Angreifer trotz aller Konflikte immer noch als elementaren Teil seiner Mannschaft betrachte. Sollte Cristiano Ronaldo also den Weg zurück zu alter Stärke und in die Herzen seiner genervten Teamkameraden finden, wäre ein Transfer im Winter gewiss ausgeschlossen.