Martial, Lingard und Co. : Winterschlussverkauf: Manchester United will 7 Stars abgeben

Die meisten Klubs nutzen das Transferfenster im Winter nur für kleine Anpassungen ihres Kaders. Da in dieser Zeit nicht viele attraktive Spieler auf dem Markt sind, halten sie sich eher zurück. Manchester United könnte in der kalten Jahreszeit aber für heiße Transfergerüchte sorgen.

Die Red Devils wollen in der Winterpause nach Angaben der Sun sieben Spieler abgeben. Unter den Streichkandidaten befinden sich namhafte Spieler wie Donny van de Beek, Alex Telles, Phil Jones und Jesse Lingard.

Lingard, der am ersten Gruppenspieltag der Champions League durch einen katastrophalen Rückpass die 1:2-Niederlage gegen die Young Boys Bern verursachte, war bereits im Sommer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden. Der 28-Jährige spielte seit Januar dieses Jahres auf Leihbasis für West Ham United und avancierte dort in den wenigen Monaten zum Publikumsliebling.