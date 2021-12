"Chapeau" : Ralf Rangnick lobt Defensivarbeit von Cristiano Ronaldo

Rangnick, dem als ersten Deutschen ein Sieg in seiner ersten Premier League-Partie gelang, hätte nach der kurzen Zusammenarbeit noch nicht mit den großen Fortschritten seiner Mannschaft gerechnet. "Mit nur einer Trainingseinheit war ich wirklich beeindruckt. Wir haben es viel besser gemacht als erwartet", so der Interimscoach.

"So wie wir verteidigt haben, hatten wir die Kontrolle über das gesamte Spiel, die weiße Weste war der wichtigste Schlüssel", erklärte der Coach im Anschluss der BBC und stellte dabei die Leistung eines Profis in den Vordergrund. "Übrigens, Cristiano Ronaldos Arbeit abseits des Balls, chapeau."

Gegen Crystal Palace spielte Man United erst zum dritten Mal in dieser Saison zu null. Im Old Trafford gelang ihnen dies zuletzt im April dieses Jahres. Die fehlende Stabilität in der Defensive konnte die stark besetzte Offensive in den letzten Wochen nicht kompensieren, sodass die Ergebnisse nicht mehr den Erwartungen des Traditionsklubs genügten. Als Folge daraus musste Ole Gunnar Solskjaer seinen Trainerposten räumen. Sein Nachfolger möchte nicht die gleichen Fehler begehen und freut sich, dass der erste Schritt geglückt ist.