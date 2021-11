Manchester United : Witzige Story: Jürgen Klopp verhalf dem "großen" Ralf Rangnick vor 20 Jahren zum Aufstieg

Ralf Rangnick tritt bei Manchester United die Nachfolge des entlassenen Ole Gunnar Solskjaer an. Vorab erhielt der Deutsche eine Menge Lorbeeren von einem Landsmann, der in Zukunft zu seinen Kontrahenten in der Premier League zählen wird.