Weghorst vs. Gauchos: WM-Fehde bei Manchester United fortgesetzt

Weltmeister Lisandro Martinez hat diese Szenen offensichtlich immer noch im Hinterkopf abgespeichert. Nach dem Sieg revanchierten sich die Argentinier und provozierten die Elftal beim Jubeln. Die Argentinier mussten sich ebenfalls den Vorwurf der Unsportlichkeit gefallen lassen.

Wout Weghorst: Leo Messi Urheber des neuen Spitznamens

In Argentinien assoziieren viele Fußballfans Weghorst übrigens schon längst mit seinem wenig schmeichelhaften Spitznamen. Nach dem WM-Viertelfinale lief der frühere Wolfsburger an Lionel Messi (35) vorbei. Der Goat gab gerade ein TV-Interview und rief dem Mittelstürmer hinterher: "Que miras, bobo? Anda pa alla!", übersetzt: "Was schaust du so, Idiot? Hau ab!"

Messis Ausspruch erfreute sich in seinem Heimatland so großer Beliebtheit, dass reichlich Merchandise damit bedruckt wurde. Martinez wird beim Wiedersehen mit Weghorst wohl ebenfalls an die Worte Messis gedacht haben.

Verwendete Quellen: Sport