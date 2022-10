WM in Gefahr: Jadon Sancho wird angezählt

Gegenüber dem Radionetzwerk Talksport teilte Agbonlahor kräftig gegen den Angreifer aus. "Sancho bekommt den Ball und gibt ihn nach hinten ab. Wenn ich Luke Shaw wäre, würde ich sagen: ,Hör auf, ihn zu mir zurückzuspielen. Ich gebe dir den Ball, also nimmt jemanden mit'", echauffierte sich der ehemalige Stürmer.

Agbonlahor versteht nicht, warum Sancho plötzlich so wenig Offensivaktionen kreiert. "In Dortmund hat er das jede Woche gemacht. Ist sein Selbstbewusstsein so gering, hat er das Gefühl, dass er nicht schnell genug ist oder nicht genug Tricks drauf hat, um an jemanden vorbeizukommen?"

Über die Ursache für Sanchos Formtief wird Agbonlahor wohl noch etwas länger rätseln. Eines steht für den Engländer aber fest: Er würde seinen Landsmann nicht mit zur WM in Katar nehmen, weil dieser "meilenweit davon entfernt ist, bei der Weltmeisterschaft zu spielen."