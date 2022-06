Manchester United Jadon Sancho und Marcus Rashford: Katar-WM für United-Superstars in Gefahr

Die Engländer beenden ihre Länderspielphase am heutigen Dienstag (20:45 Uhr) mit dem Match gegen Ungarn. Marcus Rashford und Jadon Sancho schauen sich das Spiel abermals nur vor den heimischen Endgeräten an. Dasselbe Schicksal droht ihnen bei der WM 2022, wie ihr Nationaltrainer Gareth Southgate andeutet.

Die beiden Angreifer von Manchester United erlebten in ihrem Klub eine katastrophale Saison und dies hat Auswirkungen auf ihre Karriere im Dress der Three Lions. Gerade erst verpassten sie den Sprung in den Kader für die Partien in der Nations League. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, adressiert von Gareth Southgate.

Der englische Nationaltrainer beschönigte die Aussichten für Rashford und Sancho nicht. "Sie haben viel zu tun, um wieder in den Kader zu kommen", so der 51-Jährige. Der Vize-Europameister hat in den drei zurückliegende Spielen keinen einzigen Sieg eingefahren. Die Briten haben also noch deutlich Luft nach oben.

Völlig aus dem Rennen sind Rashford und Sancho deshalb noch nicht, wenn es um die anstehende Winter-WM in Katar geht, betont Southgate. Die besseren Karten auf eine Rückkehr ins Nationalteam dürfte wohl Marcus Rashford haben, der bei der letzten EM immerhin in fünf der sieben Begegnungen auf dem Feld stand, wenn auch nur als Einwechselspieler.