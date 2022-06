Manchester United Wohin zieht es Jesse Lingard? 5 Optionen gehandelt

Eigengewächs Lingard muss Manchester United 22 Jahre nach seinem Vereinsbeitritt verlassen. 232 Spiele absolvierte der Offensivakteur für den Rekordmeister, erzielte dabei 35 Tore. Er gewann mit United die Europa League (2017), den FA Cup (2016), den Ligapokal (2017) sowie den englischen Superpokal (2017).

In der abgelaufenen Saison spielte er bei United kaum eine Rolle, weder unter Ole Gunnar Solskjaer, noch unter dessen Nachfolger Ralf Rangnick. Neu-Trainer Erik ten Hag hat offenbar keine Verwendung für den 29-Jährigen. Sonst hätte der Niederländer der Trennung von Lingard sicherlich nicht zugestimmt. Wohin es den englischen Nationalspieler zieht, ist noch nicht endgültig geklärt.

Lingard zu West Ham?

West Ham United zeigte im vergangenen Sommer großes Interesse an einer festen Verpflichtung, nachdem Lingard in der Rückrunde 2020/2021 auf Leihbasis bei den Hammers mit neun Toren in 16 Ligaspielen geglänzt hatte. United verweigerte allerdings die Freigabe.