Wüsten-Hammer! Cristiano Ronaldo hält es bei Al-Nassr nicht mehr aus

Cristiano Ronaldo müsste Al-Nassr ausbezahlen

Al-Nassr müsste, sollte Cristiano Ronaldo tatsächlich einen Abgang ohne triftigen Grund anstreben, finanziell entschädigt werden. Immerhin hatte der Ausnahmekönner einen Vertrag bis Ende Juni 2025 unterschrieben. Überdies drohen ihm persönliche Sanktionen wie eine Sperre, sollte er auf einen Wechsel drängen – zumindest dann, wenn keine Einigung mit dem Klub gefunden werden kann.

Finanziell hätte sich die kurze Stippvisite in jedem Fall gelohnt. Ronaldo hatte einen Vertrag ausgehandelt, der ihm im Jahr 200 Millionen Euro garantiert. Bliebe nach einem halben Jahr in etwa die Hälfte der Summe übrig, stünden am Ende 100 Millionen Euro zu Buche. Was aber festgehalten werden muss: Cristiano Ronaldos Entourage tat sich nach dem Aus bei Manchester United unheimlich schwer, einen potenten Abnehmer zu finden, der das sündhaft teuer Gesamtpaket schnüren konnte.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo