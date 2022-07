Manchester United Zahltag trotz Wechselwunsch: Cristiano Ronaldo greift fetten Bonus ab

Eine interne Quelle bestätigte der Zeitung The Sun, dass Ronaldo zum ersten Juli, also nach dem Ablauf seines ersten Vertragsjahres, einen Bonus im sechsstelligen Bereich erhielt. Diese Summe sei von Anfang an so vereinbart worden. Der Fälligkeitstag war beiden Parteien ebenso bekannt.

Dass der Angreifer erst seit Anfang Juli öffentlich über einen Abgang nachdenkt, wirft jedoch einen Schatten auf Ronaldos Ansehen. "Er hat nichts falsch gemacht, aber ein paar Leute haben angedeutet, dass das Timing von alledem kein Zufall sein könnte und Ronny seinen Wunsch zu gehen, schon vor Wochen hätte offenbaren können", fasste ein Insider zusammen.