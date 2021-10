"Zeichen des Respekts" : Andros Townsend begründet Imitation von Cristiano Ronaldo

Der 30-Jährige ahmte nach seinem Tor den Jubel von Cristiano Ronaldo nach, was dieser anscheinend alles andere als lustig fand. Der Portugiese wollte mit Townsend zunächst keinen Trikot-Tausch vollziehen, bis dieser ihm seine Aktion näher erklärte.

Auf Instagram berichtete er später von seiner Eroberung und postete die Worte: "Nichts als Respekt für den GOAT". Mit dem Wort GOAT ist der Greatest of all Time – also der beste Spieler aller Zeiten – gemeint.