"Zlatan Ibrahimovic schrie in der Kabine… niemand hat etwas gesagt"

Ibrahimovic habe sofort in der Startelf aufgestanden und ein unglaubliches Fallrückzieher-Tor erzielt. Noch in der ersten Halbzeit kassierten die Red Devils allerdings den Ausgleich. "Wir haben uns in die Hose gemacht", berichtet Rojo.

"Er ist ein Gewinnertyp, ein Löwe", erklärt der Vizeweltmeister von 2014 gegenüber TyC Sports und blickt zurück auf Ibras Start in Manchester. "Er kam an einem Freitag zur Mannschaft, er hatte einen Tag trainiert, dann kam sein erstes Spiel."

Zlatan Ibrahimovic spielte von 2016 bis März 2018 für Manchester United. Damals an seiner Seite: Marcos Rojo. Der argentinische Nationalverteidiger kickte von 2014 bis 2020 im Old Trafford. Rojo blickt gerne auf die Zeit mit Ibrahimovic zurück.

"Da waren Rooney, Schweinsteiger... niemand hat etwas gesagt"

Ibrahimovic platzte in der Halbzeitpause der Kragen. "Er kam in die Umkleidekabine und sagte: 'So kann man nicht Fußball spielen. Das hier ist ein großer Verein.'" Ibrahimovic habe "geschrien" und alle seien ruhig gewesen. "Da waren Rooney, Schweinsteiger... niemand hat etwas zu ihm gesagt", so Rojo weiter.

Ibrahimovic und Marcos Rojo: So ging es für sie weiter

Ibrahimovic kickt nach einem knapp zweijährigen Ausflug in die Vereinigten Staaten (Los Angeles Galaxy) seit Januar 2020 wieder für den AC Mailand, für er den bereits von 2010 bis 2012 spielte. Der 41-Jährige hat in der laufenden Runde mit Verletzungen zu kämpfen, sein auslaufender Vertrag wird wohl nicht verlängert.

Rojo verabschiedete sich Anfang 2020 zunächst vorübergehend aus Manchester. Der Verteidiger ließ sich in seine argentinische Heimat an Estudiantes verleihen. 2021 wechselte er ablösefrei zu den Boca Juniors. Aktuell fehlt er aufgrund eines Kreuzbandrisses.

Verwendete Quellen

tycsports.com