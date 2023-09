Zoff mit Erik ten Hag: Teamkollegen beknien Jadon Sancho, der stur bleibt

Jadon Sancho ist nach einem öffentlich ausgetragenen Disput mit Erik ten Hag von allen Aktivitäten mit dem Profiteam von Manchester United ausgeschlossen. Der Trainer forderte bereits eine Entschuldigung seines Spielers, der sich dieser bisher aber verweigert.

Spieler fordern Jadon Sancho auf, sich zu entschuldigen

Um den Frieden in dieser Angelegenheit wieder herzustellen, haben zahlreiche Teamkollegen Sancho laut dem Mirror dazu aufgefordert, sich endlich bei ten Hag zu entschuldigen. Dieser Gruppe angehörig gewesen sein sollen unter anderem Marcus Rashford, Harry Maguire und Luke Shaw.

Sancho solle endlich seinen Stolz überwinden, um bei ten Hag um Entschuldigung zu bitten, so der Tenor. Denn es gebe in dieser Sache nur einen Sieger – und das sei eben der Trainer. Rashford und Co. sollen zwar Verständnis für Sanchos Gefühlslage zeigen. Die einhellige Meinung sei allerdings, dass der Post des jungen Briten eine Grenze überschritten hat.