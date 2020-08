"Wir beide hassen es zu verlieren": : ManCity-Boss teilt Königsklassen-Frust mit Pep Guardiola

Khaldoon Al Mubarak hält seit etwas mehr als zwölf Jahren die Zügel bei Manchester City in der Hand. Über das Abschneiden der vergangenen Saison zeigt sich der Boss von Pep Guardiola und Co. wenig erfreut.

In der jüngst geendeten Saison war Manchester City in der nationalen Meisterschaft dem FC Liverpool klar unterlegen, in der Champions League war schon im Viertelfinale Schluss. Was bleibt sind der Super- und der Ligapokal. Zu wenig für die Ansprüche des scheichgeführten Klubs.

"Wir hatten eine große Gelegenheit, doch wir haben nicht geliefert", spricht Vereinsboss Khaldoon Al Mubarak auf der ManCity-Homepage über das vorzeitige Aus in der Königsklasse, das gegen Underdog Olympique Lyon mehr als überraschend kam.

Man müsse jetzt nach vorne schauen, schließlich gebe es viele positive Dinge, auf die aufgebaut werden könne. Al Mubarak versichert gleichzeitig, die Mannschaft werde in der neuen Saison noch hungriger sein, auch die Champions-League-Trophäe werde irgendwann bei ManCity landen: "Wir schaffen das!"