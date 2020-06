Manchester City : ManCity statt Bayern oder PSG: Kevin de Bruyne erklärt seine Vereinswahl

Kevin de Bruyne (28) wechselte vor fünf Jahren aus der Bundesliga in die Premier League und schloss sich Manchester City an. Der Belgier hatte durchaus auch andere interessante Angebote vorliegen. Jetzt spricht der Mittelfeldregisseur über seine Vereinswahl.

"Zuerst dachte ich mir: 'Ich weiß nicht, was ich tun soll'. Muss ich in Wolfsburg bleiben? Nach England gehen? PSG ist ein großer Verein, aber die Meisterschaft ist nicht attraktiv", so de Bruyne.

Er habe sich viele Gedanken gemacht, betont der Nationalspieler. "Aber am Ende war ich mehr an Manchester City interessiert."

Die Sky Blues waren keine schlechte Wahl. Kevin de Bruyne gewann mit ihnen zwei Meisterschaften, FA-Cu und Ligapokal sowie viermal den Supercup auf der Insel, individuell stieg er zum besten Vorlagengeber der Premier League auf.