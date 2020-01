Manuel Neuer hat seinen Standpunkt schon mehrmals klargemacht – und das in ziemlich deutlicher Manier. "Ich bin kein Statist, sondern Protagonist, möchte immer spielen", führte die 33-jährige Nummer eins des FC Bayern vor Kurzem aus.

Grund für Neuers deutliche Positionierung ist die Verpflichtung von Alexander Nübel, der zur kommenden Saison in den Bayern-Kader stoßen wird.

Der U21-Nationalspieler wird wohl wider Erwarten auf den ein oder anderen Einsatz kommen. Dies sei vertraglich so geregelt, schreibt der TV-Sender SPORT1.

Demnach habe sich Nübel in seinem Fünfjahresvertrag eine Klausel implementieren lassen, die ihm schon in der kommenden Saison Einsätze garantiere. In welchem Wettbewerb und Umfang, wird nicht überliefert.