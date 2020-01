Manuel Neuer will Bayern-Neuzugang Alexander Nübel keine Spiele zugestehen und bei jeder Bayern-Partie im Tor stehen. Clemens Tönnies kann die Haltung seines Ex-Spielers nachvollziehen.

"Ich habe einen sehr engen Kontakt zu Manuel und kann ihn verstehen, dass er sagt, dass er Bayerns Stammkeeper ist und das auch bleiben will. Er ist topfit und in blendender Form", sagte der Aufsichtsratsboss von Schalke 04 dem KICKER.

Bayern München hatte die ablösefreie Verpflichtung von Alexander Nübel zur neuen Saison in der vergangenen Woche offiziell bestätigt.

Manuel Neuer, einst selbst Schalker, kündigte daraufhin an, keine Spiele an Nübel abzugeben. Neuers Vertrag bei Bayern München läuft 2021 aus, der Rekordmeister will verlängern.