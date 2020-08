FC Bayern : "Manuel Neuer ist für mich der Weltfußballer in diesem Jahr"

Robert Lewandowski (32) darf sich nach seiner Gala-Saison berechtigte Hoffnungen auf den Titel des Weltfußballers machen. Zwar ist der Ballon d'Or abgesagt, der Weltfußballverband verleiht aber seinen Preis THE BEST.

Während die Buchmacher und auch Hansi Flick ("Ich sehe aktuell keinen Spieler, der es mehr verdient hätte, zum Weltfußballer gekürt zu werden") Lewandowski in einer guten Ausgangslage sehen, plädiert Bundestrainer Jogi Löw für einen anderen Bayern-Star als Weltfußballer.

"Für mich wäre der Weltfußballer in diesem Jahr: Manuel Neuer. Was er gerade in dieser Finalrunde in Lissabon gehalten hat! Er hat einen ganz großen Anteil am Gewinn der Champions League", erklärte Löw gegenüber dem KICKER.

Der Nationalcoach weiter: "Die ganze Saison 2019/20 war Manu in einer Superform. Manu ist eine Klasse für sich. Wahnsinn, unglaublich."