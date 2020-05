Vertragsverlängerung bis 2023 : Manuel Neuer: So begründet er den langwierigen Vertrags-Poker mit dem FC Bayern

Kahnt freut sich: "Starkes Signal"

Manuel Neuer habe mit seiner Vertragsverlängerung "ein starkes Signal gesetzt", freut sich Bayern-Vorstand Oliver Kahn.

Der Ex-Torwart-Titan führt aus: "Ich kann mich sehr gut in die Situation, in der sich Manuel befindet, hineinversetzen. Wir haben verstanden, in welche Richtung Manuel in dieser Phase seiner Karriere denkt und was für ihn wichtig ist."

Zukunft von Toni Tapalovic war Manuel Neuer wichtig

Manuel Neuer begründete sein Zögern bei den Verhandlungen mit der Corona-Pandemie ("Niemand wusste, ob, wann und wie es mit dem Bundesliga-Fußball überhaupt weitergeht") und der Ungewissheit über die Zukunft von Toni Tapalovic.