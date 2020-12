"Es ist nicht die eine Parade" : Manuel Neuer teilt seine Erinnerungen an das Champions-League-Finale

Den Zusatz "The Wall" bekommt Manuel Neuer häufiger verpasst, wenn auf den Social-Media-Kanälen des FC Bayern die Rede von dem Welttorhüter ist. In dieser Manier war er auch im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain unterwegs, in dem er sein Team mit einigen Monster-Paraden im Spiel hielt.

Durch zahlreiche Weltklasse-Aktionen, in etwa in den Einzelduellen gegen Kylian Mbappe oder Neymar, blieb Manuel Neuer Sieger – und war so einer der Garanten für den Champions-League-Sieg des FC Bayern, das PSG im Endspiel mit 1:0 bezwang.

"Es ist nicht die eine Parade", will sich Neuer in der BILD nicht als alleiniger Held feiern lassen. Bei einem knappen 1:0-Sieg gebe es selten die eine, herausragende Aktion. Wobei der Bayern-Keeper dann doch einlenken muss und sagt, dass die Aktionen gegen Mbappe und Neymar in der ersten Halbzeit "schon besonders" waren.

Der 34 Jahre alte Münchner Ballfänger stellt dann noch einen Vergleich an, der Nationalmannschaftsfans gleichermaßen in Erinnerungen schwelgen lässt. Neuer offenbart nämlich, dass er erst mit Schlusspfiff davon überzeugt war, dass der Henkelpott tatsächlich in die bayrische Landeshauptstadt geht.