Er trainierte Kaka und Co. : Manuel Pellegrini erinnert sich an Real-Zeit - und findet großen Kritikpunkt



Andre Oechsner

In einem Interview ruft sich Manuel Pellegrini die Saison 2009/10 in Erinnerung, in der er Trainer von Real Madrid war. Der Chilene spielte mit den Blancos eine sensationelle Saison. Für einen Titel war dies allerdings nicht ausreichend. Pellegrini bemängelt die Unausgewogenheit in der Kaderzusammenstellung.