FC Barcelona : Marc-Andre ter Stegen begründet Vertragsverlängerung bei Barça

Vor rund einen Monat hatte der FC Barcelona einen Viererpack an Verlängerungen verkündet. Unter den Spielern befand sich Marc-Andre ter Stegen, der seinen Vertrag langfristig ausdehnte. Warum, erläutert er gegenüber dem vereinseigenen Sender.

Marc-Andre ter Stegen fühlt sich sowohl sportlich als auch mit seiner Familie beim FC Barcelona bestens aufgehoben. "Der Verbleib in Barça war das Beste für mich und meine Familie", sagte der Tormann gegenüber BARCA TV, "hier haben es uns alle leicht gemacht, uns in ein Land und eine Kultur einzuleben, in der wir uns zu Hause fühlen."

Der Anlass für das Interview mit dem hauseigenen Kanal? Seine jüngst lancierte Vertragsverlängerung bis Ende Juni 2025.

"Der Fußball, den wir hier spielen, ist der, den ich spielen möchte. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr über die Vertragsverlängerung", erklärt der gebürtige Mönchengladbacher, der seit 2014 für die Blaugrana spielt.