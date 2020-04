FC Barcelona : Marc-Andre ter Stegen: Der beste Moment seiner Karriere

Seit 2014 steht Marc-Andre ter Stegen in Diensten des FC Barcelona. Mit den Blaugrana erlebte der deutsche Nationaltorhüter auch den schönsten Moment seiner Karriere.

Dann konkretisierte er: "In meinem Fall war mein bester Moment, als wir die Champions League 2015 in Berlin gewonnen haben. Bis jetzt ist das der beste Moment, den ich im Fußball erlebt habe."

Im Olympiastadion setzte sich Barça im Juni 2015 mit 3:1 gegen Juventus Turin durch. Die Tore erzielten Ivan Rakitic, Luis Suarez und Neymar, für Juve traf Alvaro Morata. Ter Stegen war schon damals gesetzte Nummer eins, zumindest in der Champions League.

In der Primera Division musste ter Stegen damals noch Claudio Bravo den Vortritt lassen. Der Chilene wurde 2016 dann an Manchester City verkauft. Am Spielfeldrand agierte Luis Enrique als Cheftrainer bei Barcelonas letztem Königsklassen-Titel.

Der 24-fache DFB-Nationaltorhüter wurde ebenso nach dem besten Spiel seiner Karriere befragt.

"Mein erstes Spiel als Profi war eines der besten Spiele, die ich je hatte. Es war unglaublich, weil ich damit meine Karriere im professionellen Fußball gestartet habe und es ein einzigartiger Moment war, genauso, wie den Clasico zu spielen", kramte ter Stegen in seinen Erinnerungen.

Ter Stegens erstes Pflichtspiel für Borussia Mönchengladbach war tatsächlich das Prestigeduell gegen den 1. FC Köln, welches mit 5:1 vor heimischer Kulisse gewonnen wurde. Ter Stegen war damals gerade mal 19 Jahre jung.