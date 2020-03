Ter Stegen als Neuer-Erbe? : Marc-Andre ter Stegen: Vertragspoker verschoben - Gerüchte um Bayern

Gerücht Das Vertragsangebot, das der FC Barcelona Marc-Andre ter Stegen Anfang März vorlag, entsprach nicht den Vorstellungen des Starkeepers. Die Verbindung zwischen den Parteien soll unter der Absage nicht gelitten haben, neue Gespräche sind vorerst nicht geplant. Spekuliert wird derweil über ein Interesse des FC Bayern an ter Stegen.

Das Ansinnen des FC Barcelona : Marc-Andre ter Stegen soll vorzeitig bis 2024 an den Verein gebunden werden. Dem ihm Anfang März vorgelegten Angebot erteilte der Mönchengladbacher aber eine Absage.

Der deutsche Rekordmeister könnte ter Stegen als Erben für den sechs Jahre älteren Manuel Neuer (33) ins Visier nehmen, so die Sporttageszeitung.

Das könnte sich womöglich aber bald ändern. SPORT spekuliert : Bayern München könnte Interesse an Marc-Andre ter Stegen anmelden.

Ter Stegen passe "voll und ganz in das Profil" der Bayern, habe zudem nicht die Verletzungshistorie seines Nationalmannschaftskollegen.

Neuers Vertrag läuft 2021 aus. Eine Vertragsverlängerung hackt unter anderem an der Bezahlung. Laut KICKER wolle der Keeper in ähnliche Sphären vorstoßen, in denen sich Robert Lewandowski bewegt.

Der polnische Angreifer soll nach seiner Vertragsverlängerung bis 2023 gut 15 Millionen Euro verdienen. Neuer gehe es überdies um die Dauer seines Kontrakts.

Medienberichten zufolge spielt in Neuers Überlegungen auch eine Rolle, ob Hansi Flick Trainer an der Säbener Straße bleibt. Der Coach ist ein großer Bewunderer des Ex-Schalkers.

"Es weiß jeder, was ich von Manuel halte. Er ist für mich der mit Abstand beste Torwart der Welt, daran habe ich nicht die geringsten Zweifel. Deshalb gibt es dazu für mich keine Alternative. Manuel führt die Mannschaft, gibt ihr die nötige Sicherheit", sagte Flick Anfang März.