FC Barcelona : Marc-Andre ter Stegen spricht über Barça-Poker und Gladbach-Comeback

Zuletzt hieß es noch, die horrenden Forderung von kolportierten 18 Millionen Euro Netto-Jahresgehalt seien dafür verantwortliche gewesen, dass die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Barcelona und Marc-Andre ter Stegen zum Erliegen kamen. Der Keeper selbst macht allein die Coronakrise dafür verantwortlich.

"Wir waren in Gesprächen, aber wir haben dann zusammen entschieden, dass wir die Situation runterfahren. Momentan ist das Thema, wieder aus der Coronakrise zu kommen. Da geht es nicht um den Vertrag von mir", stellt ter Stegen seine eigenen Befindlichkeiten bei STRASSI RUFT AN auch erst mal hinten an.

An Interessenten dürfte es derweil nicht mangeln. Einige Großklubs (u. a. FC Chelsea, Tottenham Hotspur) sind auf der Suche nach einer neuen Nummer eins.