Betis Sevilla : Marc Bartra schließt Barça-Rückkehr nicht aus

Durch den 2:1-Erfolg über Real Madrid verhalfen Marc Bartra und Betis Sevilla am Wochenende dem FC Barcelona zur Tabellenführung. Bartras Ex-Klub spielt für ihn immer noch eine wichtige Rolle, so dass er eine Rückkehr ins Camp Nou nicht ausschließt.

In der nächsten Zeit ist ein Wiederanheuern in Barcelona allerdings kein Thema. Bartra verweist auf seinen gültigen Dreijahresvertrag inklusive hoher Ausstiegsklausel, der ihm viel Stabilität verschaffe.

Seinen ehemaligen Jugendklub verfolgt der spanische Nationalspieler aber immer noch, zumal mit Quique Setien sein einstiger Betis-Coach die Nachfolge von Ernesto Valverde angetreten hat.

Über die aktuelle Barça-Form sagt Bartra: "Es gibt Spiele, bei denen es für sie gut läuft, aber es gibt auch Spiele, da läuft es nicht so sehr."

"Im Moment geht das alles in Ordnung, schließlich steht man ganz oben in der Tabelle. Es ist ein enges Rennen in der Liga, Nuancen werden entscheiden."