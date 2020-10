Borussia Dortmund : Marc Bartra: "Thomas Tuchel ist einer der besten Trainer"

Auch fast drei Jahre nach seinem Abschied von Borussia Dortmund blickt Marc Bartra noch gerne zurück auf seine Zeit in Deutschland. Vor allem an die Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel. Dieser sei " einer der besten Trainer in Europa", sagt der Spanier den RUHR NACHRICHTEN.

Tuchel gegenüber zeigt sich der Ex-Barça-Verteidiger dankbar: "Ich bin Thomas Tuchel sehr dankbar für das Vertrauen, das er mir gegeben hat und für alles, was er mir beigebracht hat."

Tuchel und Bartra hatten von 2016 bis 2017 zusammengearbeitet. Nach dem Abschied des Trainers sank Bartras Stern unter dessen Nachfolger Peter Bosz. "Plötzlich wurde ich vom Stammspieler, der gute Leistungen gezeigt hat, zu einem Reservisten degradiert", blickt der 29-Jährige zurück.

Nach nur neun Startelfeinsätzen unter Bosz entschied sich Bartra im Frühjahr 2018 für eine Rückkehr in die Primera Division. Betis Sevilla lockte. Dennoch behält er den BVB in guter Erinnerung: "Es war eine großartige Zeit."