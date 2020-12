FC Bayern : Marc Roca wäre fast bei Atletico Madrid gelandet

Der FC Bayern wird heute Abend am 5. Spieltag der Champions League bei Atletico Madrid vorstellig. Marc Roca verrät vor dem Duell in einem Interview, dass ihm aus der spanischen Hauptstadt Avancen gemacht wurden.

Hasan Salihamidzic hätte Marc Roca am liebsten schon in den vorherigen Wechselfenstern unter Vertrag genommen. Seinen Wunschspieler bekam der Sportvorstand aber erst in diesem Sommer. Gegenüber der MARCA bringt Roca zum Ausdruck, dass er auch zu Atletico Madrid hätte wechseln können.

"Es gab eine Zeit, in der es eine ernsthafte Option war, aber schlussendlich ist es nicht passiert und die Möglichkeit zum FC Bayern zu wechseln, tat sich auf", lüftet der Neu-Bayern-Spieler vor dem direkten Duell in der Champions League.

Der ambitionierte Linksfuß erhielt stattdessen einen langfristigen Fünfjahresvertrag an der Säbener Straße. Bis zu 15 Millionen Euro könnte Roca den Bayern am Ende kosten. Mit seiner Klubwahl ist er bisher sehr zufrieden.

"Ich denke, dass der FC Bayern perfekt zu mir passt. Es kommt meinem Spielstil entgegen, wenn ein Team das Spiel kontrolliert, viel Ballbesitz und eine offensive Mentalität hat. Ich hoffe, dass ich hier sehr gute Leistungen zeigen kann", sagt Roca.