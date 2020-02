Beim Mailänder-Derby zeigte Marcelo Brozovic einmal mehr seine ganze Klasse. Beim Stande von 0:2 erzielte er ein Traumtor.

Per Volleyabnehmer in die linke Torecke stellte Brozovic den 1:2-Anschlusstreffer her. Mattias Vecino, Stefan de Vrij und Romelu Lukaku drehten das Spiel endgültig, Inter siegte 4:2.

Marcelo Brozovic ist Leistungsträger bei den Nerazzurri, steht noch bis 2022 unter Vertrag. Bleibt er Inter so lange erhalten?

Der britischen Tageszeitung DAILY MAIL zufolge gibt es hochkarätigen Interessenten für Brozovic. Liverpool habe den 27-Jährigen demnach auf seinen Einkaufszettel gesetzt.