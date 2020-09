Real Madrid : Marcelo: Gespräche mit Inter und Juventus - doch es gibt ein Problem

Juventus Turin und Inter Mailand haben sich angeblich nach Marcelo (32) von Real Madrid erkundigt. Die Gehaltsforderungen des Brasilianers verhindern aber offenbar einen Wechsel in die Serie A.

Marcelo, der bei Real Madrid in Ferland Mendy einen starken Konkurrenten erhalten hat, soll offen für einen Wechsel nach Italien sein, allerdings fordere der Brasilianer acht Millionen Euro netto pro Jahr. Eine Offerte in dieser Höhe liegt ihm aus der Serie A aber aktuell nicht vor.

Marcelo (32, Vertrag bis 2022) hat offenbar nach 13 Jahren Lust auf ein neues Abenteuer. Nach Informationen der Sporttageszeitung AS gab es Gespräche zwischen Marcelos Berater und den beiden italienischen Top-Klubs Juventus Turin und Inter Mailand.

Der brasilianische Nationalspieler wurde in den vergangenen Monaten bereits mit Juve in Verbindung gebracht. Mehrfach hieß es, Marcelo wolle seinem Kumpel Cristiano Ronaldo in den Piemont folgen.

Der fünfmalige Weltfußballer heuerte 2018 für die Serie-A-Rekordablöse von 117 Millionen Euro in Turin an und unterschrieb ein Arbeitspapier bis 2022.