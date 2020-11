Real Madrid : Marcelo, Isco und Zidane erhalten Unterstützung von Dani Carvajal

Bei Real Madrid läuft es noch nicht rund. In Champions League und Primera Division sind die Ziele in Gefahr. Kritik bekommt unter anderem Zinedine Zidane ab. Der Real-Coach erhält nun ebenso wie Isco und Marcelo Support.

Real Madrid ist in der Primera Division nur auf dem 4. Tabellenplatz zu finden, in der Champions League droht nach nur vier Punkten aus drei Spielen das Aus in der Vorrunde.

Mediale Kritik kassierten in den vergangenen Wochen vor allem Linksverteidiger Marcelo und Mittelfeldakteur Isco Alarcon. Dani Carvajal springt seinen beiden Mannschaftskollegen zur Seite.

"Es ist nicht fair. Wir alle verlieren zusammen, aber wenn die Dinge nicht gut laufen, werden Schuldige gesucht. Dann wird behauptet sie sind nicht in Form. Das ist mir auch schon passiert", sagte der Rechtsverteidiger gegenüber LA RAZON.