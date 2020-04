Borussia Dortmund : Marco Reus: Karriere-Ratschlag für Jadon Sancho

Chelsea hat sich aus dem Transferrennen um Jadon Sancho verabschiedet - die Blues bevorzugen die Option Philippe Coutinho - allerdings macht Manchester United dem Dortmunder weiter schöne Augen.

Auch mit Barcelona und Real Madrid sowie dem FC Liverpool wird der Shooting-Star der Schwarzgelben in Verbindung gebracht. Allerdings ist fraglich, ob ein Verein in Zeiten der Corona-Krise Dortmunds Forderung von 130 Millionen Euro erfüllen kann und will.

Marco Reus rät Jadon Sancho ohnehin dazu, weiterhin im Signal Iduna Park auf Torejagd zu gehen. "Ich würde ihm raten, noch ein, vielleicht auch zwei Jahre beim BVB zu bleiben", sagt der Mannschaftskapitän gegenüber der SPORT BILD.