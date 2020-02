Wann kommt er zurück? : Marco Reus: Rätsel um seine BVB-Rückkehr

"Ich bin aber zuversichtlich, dass ich in den nächsten Wochen wieder bei der Mannschaft sein kann. Ich kann hoffentlich in den nächsten Tagen mein Pensum steigern." Wichtig sei, dass er keine Schmerzen mehr verspüre.

Wann kommt Marco Reus zurück? Eigentlich sollte der Mittelfeldspieler nach seiner Muskelverletzung rund vier Wochen ausfallen und Anfang März wieder in das Training bei Borussia Dortmund einsteigen.

Nach dem Pokalaus verlor Borussia Dortmund ohne Reus gegen Bayer Leverkusen, feierte seitdem aber nur noch Siege.

"Die Jungs machen das wirklich gut", lobte der Kapitän des BVB. "Die Siege haben uns Selbstvertrauen gegeben. Besonders der in der Champions League gegen Paris. Das hat man auch am vergangenen Samstag in Bremen gesehen."

» Folge uns auf YouTube, Instagram und Facebook!