Real Madrid : Marcos Llorente ist super glücklich bei Atletico Madrid

Marcos Llorente trägt in dieser Saison maßgeblich dazu bei, dass Atletico Madrid zu den heißesten Anwärtern auf den LaLiga-Titel zählt. Das Eigengewächs von Real Madrid bereut seinen stadtinternen Übergang zum verfeindeten Klub in keinster Weise.

Ab 2008 ließ sich Marcos Llorente in der Nachwuchsschmiede von Real Madrid ausbilden. Sein Herz schlägt natürlich immer noch für die Blancos, auch wenn er im Sommer vorigen Jahres einen Wechsel zum Erzrivalen Atletico Madrid vollzog.

"Das sind zwei großartige Klubs, die jedes Jahr um viele Titel kämpfen. Ich erlebte eine Etappe bei Real, jetzt erlebe ich eine bei Atletico", wird Llorente vom Portal REAL TOTAL zitiert. Nach einem durchwachsenen ersten Jahr gehört der 25-Jährige inzwischen zu den Leistungsträgern der Colchoneros – fünf Tore und zwei Vorlagen sind starke Werte.

Er sei "sehr glücklich" im rot-weißen Stadtteil. Der ganze Verein sei eine Familie, was auf dem Feld zu erkennen sei. "Der Trainerstab, die Spieler, die Leute der Geschäftsstelle, die Physios, die Zeugwärte, die Wachleute… zwischen allen herrscht eine gute Beziehung und das trägt dazu bei, dass das Tagesgeschäft sehr positiv verläuft", schwärmt Llorente.

In einem von Corona durcheinandergewirbelten Tagesgeschäft führt Atletico die LaLiga-Tabelle an – und das mit zwei Spielen weniger als der Zweitplatzierte Real. Außerdem wurde das Achtelfinale der Champions League erreicht, in dem es Ende Februar im Hinspiel gegen den FC Chelsea geht.