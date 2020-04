United-Star spendet Tickets : Marcus Rashford mit toller Aktion für Corona-Helfer

Damit hätte der Twitter-User Josh Howes wohl nicht gerechnet. Nach einem Post, mit dem er sich an Marcus Rashford wandte und offenbarte, den Fußball zu vermissen, sicherte Manchester Uniteds Stürmer zu, dem NHS-Mitarbeiter zwei Tickets zu reservieren.

Howes versieht die Botschaft an den Stürmerstar von Manchester United mit zwei Bildern – eins von sich und das andere von seiner Frau. Beide arbeiten für den National Health Service (NHS), das öffentlich finanzierte Gesundheitssystem Englands.

Der 22-Jährige laboriert an einer Stressfraktur im Rücken, erholt sich aktuell von dieser. "Ich wünsche die alles Gute. Ich kann es kaum erwarten, dich wieder zu sehen."

"Ich und meine Frau könnten ein paar Tickets fürs O. T. (Old Trafford) ganz gut gebrauchen, damit wir aufhören, diesen Unsinn 13 Stunden am Tag tragen zu müssen", schreibt Howes, der sich in kompletter Corona-Schutzkleidung zeigt.

Für Rashford ein Leichtes, Howes den Wunsch zu erfüllen: "Ich habe zwei Tickets für dich reserviert, Kumpel. Ich freue mich darauf, die echten Superstars hier zu feiern. Ich melde mich, wenn ich wieder einsatzbereit bin. Danke für alles, was du tust."

Mit einer baldigen Rasen-Rückkehr ist angesichts der Corona-Pandemie nicht zu rechnen. Experten gehen davon aus, dass Großbritannien das Land sein wird, welches von dem COVID-19-Virus am schlimmsten betroffen sein wird.

Bei rund 100.000 Infizierungen werden auf der Insel aktuell mehr als 12.000 Todesopfer gezählt.