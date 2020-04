"Schwierige Zeit, aber…" : Marcus Rashford spricht über die Zeit mit Jose Mourinho

Unter der Anleitung von Jose Mourinho absolvierte Marcus Rashford in seiner Karriere die meisten Spiele für Manchester United. In einem Podcast berichtet der Angreifer, dass er unter dem Portugiesen einen großen Karriereschritt vollzogen hat.

Jose Mourinho ist bekannt für seine harten Trainingsmethoden und Forderungen an die Spieler, von denen sich aber auch schon viele Stars angetan zeigten.

"Es war hart, aber ich denke, dass wenn ich in fünf oder sechs Jahren darauf zurückblicke, mir diese Zeit mentale Härte verliehen hat", berichtet Rashford im UTD-Podcast.

Er habe sich als Allrounder sehr verbessert, merkt Rashford an: "Und vieles davon ist auf diese zwei Jahre unter Mourinho zurückzuführen." Seinen Torriecher hat Rashford allerdings erst unter Mourinhos Nachfolger Solskjaer wiederentdeckt.

Mourinho stattete Rashford oftmals auch nicht einmal mit einem Mandat in der Startelf auf, was lange Zeit Wechselgerüchte aufkommen ließ. Der 22-Jährige biss sich allerdings durch, was sich im Nachhinein als lohnenswert offenbarte.

"Wir hatten Höhen und Tiefen. Wenn ich zurückblicke, war es eine schwierige Zeit, aber definitiv eine Zeit, die mich zu einem besseren Spieler gemacht hat", so Rashford, der mit Mourinho 2017 die Europa League holte.