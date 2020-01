Mario Balotelli (29) hat sich am Wochenende in der Serie A nicht von seiner besten Seite gezeigt.

Der ehemalige italienische Nationalspieler, der mit Brescia Calcio aktuell gegen den Abstieg aus der Serie A kämpft, ist am Sonntagabend mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

Zu dem Zeitpunkt war der 29-Jährige aber gerade einmal sieben Minuten auf dem Platz.

Mario Balotelli kam gegen Cagliari in der 74. Minute in die Partie und sah nach einem Foul in der 81. Minute die Gelbe Karte.